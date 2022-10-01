Жители России «подсаживаются» на антидепрессанты

Эксперты также говорят, что по сравнению с предыдущим годом россияне стали приобретать такие лекарственные средства на 30% чаще.

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С января 2022 года жители РФ потратили на успокоительные препараты почти 15 млрд рублей. При этом самыми востребованными оказались лекарства под брендами «Афобазол», «Ципралекс» и «Грандаксин». Врачи, в свою очередь, предостерегают от увлечения седативными препаратами и настоятельно рекомендуют принимать их только по назначению.