Жители России «подсаживаются» на антидепрессанты

Эксперты также говорят, что по сравнению с предыдущим годом россияне стали приобретать такие лекарственные средства на 30% чаще.
С января 2022 года жители РФ потратили на успокоительные препараты почти 15 млрд рублей. При этом самыми востребованными оказались лекарства под брендами «Афобазол», «Ципралекс» и «Грандаксин». Врачи, в свою очередь, предостерегают от увлечения седативными препаратами и настоятельно рекомендуют принимать их только по назначению.
Директор СРО «Ассоциация независимых аптек», руководитель альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова полагает, что увеличение спроса на антидепрессанты в нашей стране связано с общим тревожным фоном, вызванным геополитической и экономической ситуацией. Кроме того, по её словам, большую роль играет и сезонность. Так, спрос на эти группы лекарств традиционно растет весной и осенью.