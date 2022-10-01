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1 час назад

Лишние сантиметры на талии грозят ранней смертью

Мир новостей

О проведенной работе специалисты рассказали на собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Стокгольме.

Лишние сантиметры на талии грозят ранней смертью
Фото: Мир новостейМир новостей

На первом этапе исследователи рассматривали, на самом ли деле излишек жира вызывает повышенный риск смерти или просто коррелирует с ним. Они проанализировали генетические данные из британского биобанка и выяснили, что люди, имеющие генетические варианты, связанные с высоким весом или ожирением, действительно вызывают повышенную смертность, а не просто коррелируют с ней.

Затем ученые на основе сведений о 50 тысячах мужчин и женщин европеоидной расы оценили, связаны ли индекс массы тела (ИМТ) и соотношение окружности талии к окружности бедер (СТБ) с повышенным риском смерти. Оказалось, что с ростом СТБ риск смерти от любой причины возрастал линейно. Повышение СТБ на 1 единицу увеличивало вероятность ранней смерти почти вдвое больше, чем увеличение на одну единицу ИМТ. При этом связь между СТБ и смертностью от всех причин была сильнее у мужчин, чем у женщин.

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