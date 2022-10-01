Лишние сантиметры на талии грозят ранней смертью

На первом этапе исследователи рассматривали, на самом ли деле излишек жира вызывает повышенный риск смерти или просто коррелирует с ним. Они проанализировали генетические данные из британского биобанка и выяснили, что люди, имеющие генетические варианты, связанные с высоким весом или ожирением, действительно вызывают повышенную смертность, а не просто коррелируют с ней.

Затем ученые на основе сведений о 50 тысячах мужчин и женщин европеоидной расы оценили, связаны ли индекс массы тела (ИМТ) и соотношение окружности талии к окружности бедер (СТБ) с повышенным риском смерти. Оказалось, что с ростом СТБ риск смерти от любой причины возрастал линейно. Повышение СТБ на 1 единицу увеличивало вероятность ранней смерти почти вдвое больше, чем увеличение на одну единицу ИМТ. При этом связь между СТБ и смертностью от всех причин была сильнее у мужчин, чем у женщин.