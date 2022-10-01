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2 часа назад

Рак может развиться из-за простого перепада температуры тела

Ferra.ru

Результаты исследования, опубликованные в журнале Science Advances 28 сентября 2022 года, свидетельствуют о том, что хроническое нарушение циркадного ритма значительно увеличивает рост рака легких в животных моделях. При это ген, который в этом виноват, отвечает за “тепловой шок”

Рак может развиться из-за простого перепада температуры тела
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ученые использовали модель мыши с выраженным KRAS - наиболее часто мутирующим геном при раке легких. Половина мышей содержалась в условиях "нормального" светового цикла, то есть 12 часов света и 12 часов темноты. Другая половина была помещена в световой цикл, где световое время сдвигалось на восемь часов каждые два-три дня.

Полученные результаты совпали с первоначальными предположениями исследователей: у мышей, которые подвергались воздействию нерегулярного, меняющегося светового режима, опухолевое бремя увеличилось на 68%.

Но когда они использовали секвенирование РНК для определения различных генов, участвующих в росте рака, они были удивлены тем, что главным виновником оказался сбор в семействе белков фактора теплового шока 1 (HSF1).

"Это не тот механизм, который мы ожидали здесь найти. Было показано, что HSF1 увеличивает скорость образования опухолей в нескольких различных моделях рака, но раньше его никогда не связывали с нарушением циркадного ритма", — говорит Ламия.

Гены HSF1 отвечают за то, чтобы белки производились правильно, даже когда клетка находится в состоянии сильного стресса - в данном случае, когда она испытывает изменения температуры. Команда подозревает, что активность HSF1 повышается в ответ на нарушение циркадного ритма, потому что изменения в наших циклах сна нарушают суточные ритмы температуры нашего тела.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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