Капли от насморка не безопасны для сердца

Врач подчеркнула, что применять такие лекарственные средства следует не более 7 дней. Кроме того, что сосудосуживающие капли вызывают привыкание, они также влияют на адреналовые рецепторы, которые есть по всему организму. То есть идет воздействие на все сосуды, в том числе головного мозга, а также растет нагрузка на сердце.