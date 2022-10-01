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1 час назад

Капли от насморка не безопасны для сердца

Мир новостей

Врач подчеркнула, что применять такие лекарственные средства следует не более 7 дней. Кроме того, что сосудосуживающие капли вызывают привыкание, они также влияют на адреналовые рецепторы, которые есть по всему организму. То есть идет воздействие на все сосуды, в том числе головного мозга, а также растет нагрузка на сердце.

Капли от насморка не безопасны для сердца
Фото: Мир новостейМир новостей

По словам Мальченко, при чрезмерном «увлечении» каплями увеличивается риск возникновения гипертонии и инсульта, особенно у тех, кто предрасположен к таким недугам. Кроме того, из-за частого применения препаратов от насморка растет вероятность развития варикоза.

Специалист пояснила, что капли от насморка оказывают воздействие на сосудистую стенку через адреналин, а он вызывает сокращение мышечной оболочки сосудов. Из-за капель мышцы реагируют сильнее. И когда человек прекращает применять лекарство, сосуды уже не могут полноценно сократиться.

Вера Сергеева.

Фото: Pixabay.com

Болезни и лекарства,Вера Сергеева,
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