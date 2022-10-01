Можно ли на самом деле застудить почки

Почки фильтруют кровь и очищают от шлаков и токсинов, а также они пооддержают баланс жидкости и минералов и контролируют кровяное давления. При этом они легко реагируют на смену погоды. "Рамблер" узнал у врача Дениса Прокофьева, можно ли застудить почки.
По словам врача, диагноза как "застудить почки" не существует, так как они расположены внутри брюшной полости, говорить о переохлождении почечной ткани нельзя.
Однако при выявлении первых признаков недомогания нельзя заниматься самолечением, нужно обратиться к врачу. Дело в том, что отсутствие лечения может привести к абсцессу почки, заражению крови, почечной недостаточности и другим опасным заболеваниям.
Часто при заболеваниях почвек люди просто начинают больше пить, принимать обезболивающие и иные препараты, таким образом они убирают симптом заболевания, но не лечат его. В крайней степени это может привести к необходимости пересадки органа.