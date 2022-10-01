Можно ли на самом деле застудить почки

Почки фильтруют кровь и очищают от шлаков и токсинов, а также они пооддержают баланс жидкости и минералов и контролируют кровяное давления. При этом они легко реагируют на смену погоды. "Рамблер" узнал у врача Дениса Прокофьева, можно ли застудить почки.

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По словам врача, диагноза как "застудить почки" не существует, так как они расположены внутри брюшной полости, говорить о переохлождении почечной ткани нельзя.

Возможно на фоне переохлаждения снижение иммунного статуса, и в этот период возникает воспаление почечной ткани. Но, как правило, он был либо хронического, либо вялотекущего характера. В основе воспаления почечной ткани должна лежать бактериальная инфекция. А вот снижение иммунитета может ослабить иммунный барьер и привести к заболеванию почечной ткани. В этом случае будут развиваться такие заболевания как пиелонефрит, гематурия.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Однако при выявлении первых признаков недомогания нельзя заниматься самолечением, нужно обратиться к врачу. Дело в том, что отсутствие лечения может привести к абсцессу почки, заражению крови, почечной недостаточности и другим опасным заболеваниям.

Симптомы воспаления почек у мужчин и женщин боли в пояснице;

общее недомогание, слабость, утомляемость;

повышение температуры;

изменение цвета и количества мочи (моча темная, с красноватым оттенком, количество уменьшается);

нарушение мочеиспускания;

головные боли;

отек лица, особенно в утренние часы;

повышенное артериальное давление.