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3 часа назад

Врачи рассказали о пользе витамина В для здоровья человека

Родной городиещё 2

Витамин В – активный участник важных процессов в человеческом организме.

Врачи рассказали о пользе витамина В
Фото: Родной городРодной город

Витамины группы В – важные водорастворимые питательные вещества, которые необходимы организму каждый день.

Они укрепляют иммунитет и поддерживают работу пищеварительной, нервной, сердечно-сосудистой систем.

По словам экспертов, употребление достаточного количества витамина В9 до и во время беременности помогает предотвратить определенные виды врожденных заболеваний. Данный витамин необходим для здорового развития головного мозга и позвоночника ребенка.

Витамины В1 и В5 укрепляют иммунную систему и улучшают способность организма противостоять стрессовым ситуациям.

Кроме того, витамины В7 и В12 улучшают работу головного мозга и пищеварения, сообщают эксперты портала EatThisNotThat.

Отметим, материал носит информационный характер и не заменяет консультации специалиста.

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