Врачи рассказали о пользе витамина В

Витамин В – активный участник важных процессов в человеческом организме.
Витамины группы В – важные водорастворимые питательные вещества, которые необходимы организму каждый день.
Они укрепляют иммунитет и поддерживают работу пищеварительной, нервной, сердечно-сосудистой систем.
По словам экспертов, употребление достаточного количества витамина В9 до и во время беременности помогает предотвратить определенные виды врожденных заболеваний. Данный витамин необходим для здорового развития головного мозга и позвоночника ребенка.
Витамины В1 и В5 укрепляют иммунную систему и улучшают способность организма противостоять стрессовым ситуациям.
Кроме того, витамины В7 и В12 улучшают работу головного мозга и пищеварения, сообщают эксперты портала EatThisNotThat.
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