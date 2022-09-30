Пневмококковая инфекция: что это за болезнь, почему смертельно опасна и как себя защитить

В России зарегистрировали новую вакцину против пневмококковой инфекции «Нанолек», которую разрешено использовать не только для детей, но и для взрослых. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, в чем главная опасность инфекционного заболевания и эффективно ли действует препарат.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Инфекция

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Как рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко, пневмококковая инфекция является одним из самых распространенных видов инфекционных заболеваний.

— Это связано с тем, что стрептококк относится к патогенным бактериям, которые живут на слизистой. То есть человек может не болеть, но бактерия может находиться в его организме и передаваться другим людям воздушно-капельным путем, — объяснила Романенко.

Заражение, как отметила врач, происходит в момент ослабления иммунитета, а симптомы заболевания выглядят следующим образом: интоксикация;насморк;повышение температуры тела;кашель;боль в горле и груди.

Романенко выразила мнение, что пневмококк может спровоцировать ряд серьезных проблем, среди которых: воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, риниты, воспаление легких, пневмония и отиты.

"В тяжелых случаях пневмококковая инфекция может вызвать воспаление мозговых оболочек (менингит). Если не принимать мер в случае возникновения этих заболеваний, то это может привести к летальному исходу", — предупредила специалист.

Группы риска

По словам терапевта, в группе риска при данном заболевании находятся люди: с ослабленной иммунной системой;с хроническими заболеваниями легких: бронхит, астма;с повышенным уровнем сахара в крови;с сердечно-сосудистыми заболеваниями;дети до года и двух лет.

Защита

Единственным эффективным способом борьбы с пневмококковой инфекцией, как заметила специалист, является вакцинация.

— Благодаря прививке после столкновения с инфекцией в организме человека будут выработаны антитела для борьбы с ней, что сократит риск серьезных последствий, — заключила Романенко.