Какие психические заболевания обостряются осенью

Психолог Андрей Зберовский в беседе с «Вечерней Москвой» перечислил заболевания, которые обостряются в осенний период.

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— Есть сезонные проявления, так называемые осенние и весенние обострения. Есть целый ряд расстройств (к примеру, шизофрения или биполярное расстройство), которые в депрессивные периоды (осень — сентябрь–октябрь, весна — март–апрель) влияют на состояние человека, — отметил психолог.

По словам специалиста, в этот период люди становятся более чувствительными, могут быть вспыльчивыми, конфликтными, раздражительными или агрессивными. При этом ментальное здоровье человека может ухудшиться в случае комплексного воздействия и магнитных бурь.