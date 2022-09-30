Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+14° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
1 час назад

Какие психические заболевания обостряются осенью

Вечерняя Москва

Психолог Андрей Зберовский в беседе с «Вечерней Москвой» перечислил заболевания, которые обостряются в осенний период.

Какие психические заболевания обостряются осенью
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Есть сезонные проявления, так называемые осенние и весенние обострения. Есть целый ряд расстройств (к примеру, шизофрения или биполярное расстройство), которые в депрессивные периоды (осень — сентябрь–октябрь, весна — март–апрель) влияют на состояние человека, — отметил психолог.

По словам специалиста, в этот период люди становятся более чувствительными, могут быть вспыльчивыми, конфликтными, раздражительными или агрессивными. При этом ментальное здоровье человека может ухудшиться в случае комплексного воздействия и магнитных бурь.

В частности, это может повысить тревожность или какую-то активность, что может привести к разным провокациям и конфликтным ситуациям. Зберовский посоветовал таким людям быть внимательными по отношению к себе и контролировать прием лекарственных препаратов.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители