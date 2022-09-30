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1 час назад

Как распознать аллергию на инфекционное заболевание

Letidor.ru

При заражении инфекцией у ребенка может начаться серьезная аллергическая реакция. Об этом сообщила аллерголог детской клиники «МЕДСИ в Благовещенском переулке» Наталья Скатерщикова. Подробнее об этом читайте в нашей новости.Как сообщила «Газета.Ru» врач, аллергия на инфекционное заболевание имеет несколько симптомов.

Как распознать аллергию на инфекционное заболевание
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

В ответ на инфекцию могут возникать различные симптомы, которые проявляются в виде кашля, заложенности носа, покраснения и зуда глаз, отечности век, — Наталья Скатерщикова

аллерголог детской клиники «МЕДСИ в Благовещенском переулке».

Как добавила врач, в некоторых случаях реакция может проявиться в виде высыпаний на коже, рвоты и тошноты.

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