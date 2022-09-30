Как распознать аллергию на инфекционное заболевание

При заражении инфекцией у ребенка может начаться серьезная аллергическая реакция. Об этом сообщила аллерголог детской клиники «МЕДСИ в Благовещенском переулке» Наталья Скатерщикова. Подробнее об этом читайте в нашей новости.Как сообщила «Газета.Ru» врач, аллергия на инфекционное заболевание имеет несколько симптомов.

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В ответ на инфекцию могут возникать различные симптомы, которые проявляются в виде кашля, заложенности носа, покраснения и зуда глаз, отечности век, — Наталья Скатерщикова

аллерголог детской клиники «МЕДСИ в Благовещенском переулке».