Как распознать аллергию на инфекционное заболевание

При заражении инфекцией у ребенка может начаться серьезная аллергическая реакция. Об этом сообщила аллерголог детской клиники «МЕДСИ в Благовещенском переулке» Наталья Скатерщикова. Подробнее об этом читайте в нашей новости.Как сообщила «Газета.Ru» врач, аллергия на инфекционное заболевание имеет несколько симптомов.
В ответ на инфекцию могут возникать различные симптомы, которые проявляются в виде кашля, заложенности носа, покраснения и зуда глаз, отечности век, — Наталья Скатерщикова
аллерголог детской клиники «МЕДСИ в Благовещенском переулке».
Как добавила врач, в некоторых случаях реакция может проявиться в виде высыпаний на коже, рвоты и тошноты.