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39 минут назад

Врач перечислила возникающие после 40 лет недуги

Vse42.ru

Доктор медицинских наук, профессор Светлана Каневская рассказала россиянам, какие проблемы со здоровьем могут появиться у людей старше 40 лет.

Врач перечислила возникающие после 40 лет недуги
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Специалист отметила, что после 40 лет в организме человека начинают происходить серьезные изменения, связанные с гормональной перестройкой. По словам эксперта, в этом возрасте из-за снижения уровня гормонов сокращается объем мышечной ткани и уменьшается рост, а также увеличивается риск развития саркопении и остеопороза, передает издание "Газета.Ru".

– С возрастом из организма начинает вымываться кальций. Кости становятся хрупкими и ломкими. При изменениях в кальциево-магниевом обмене человек испытывает слабость, плохо спит и тяжело встает по утрам, – цитирует СМИ Каневскую.

При этом у мужчин может появиться лишний вес из-за снижения уровня тестостерона.

Также после 40 лет возрастает вероятность развития сахарного диабета, проблем со зрением и ухудшение состояния сосудов. Кроме того, у человека снижается скорость реакции, он медленнее распознает и запоминает информацию, добавила эксперт.

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