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2 часа назад

Как гастрит может перерасти в рак

Моя Москва.онлайн

Светлана Власова, врач-гастроэнтеролог «Открытой клиники», в рамках беседы с изданием «Московский комсомолец» рассказала о том, что стрессы, неправильное питание и образ жизни, а также плохая наследственность могут спровоцировать развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта. По словам специалиста, «здоровому человеку раз в год следует делать чекап организма».

Как гастрит может перерасти в рак
Фото: unsplashunsplash

Существует множество причин развития заболеваний ЖКТ: это гигиена питания, образ жизни и наследственность. Во время самоизоляции, кстати, многие меньше стали двигаться, и это привело к развитию недугов желудочно-кишечного тракта, в том числе у молодых людей, которые ранее не имели подобных заболеваний. Сейчас на фоне всеобщего ослабления иммунитета у 50 процентов людей можно найти бактерию Helicibacter Pylori. Данное заболевание гастроэнтерологи относят к инфекционным». — Светлана Власова, врач-гастроэнтеролог «Открытой клиники».

По словам специалиста, гастрит - одно из самых распространённых заболеваний ЖКТ - может перерасти в онкологию. Развитие рака способна спровоцировать бактерия Helicibacter Pylori. В целях профилактики следует пользоваться личным полотенцем и тщательно мыть руки и общую посуду. Известно, что данные бактерии не передаются воздушно-капельным путём.

Болезни и лекарства,Светлана Власова,
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