Как гастрит может перерасти в рак

Светлана Власова, врач-гастроэнтеролог «Открытой клиники», в рамках беседы с изданием «Московский комсомолец» рассказала о том, что стрессы, неправильное питание и образ жизни, а также плохая наследственность могут спровоцировать развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта. По словам специалиста, «здоровому человеку раз в год следует делать чекап организма».

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Существует множество причин развития заболеваний ЖКТ: это гигиена питания, образ жизни и наследственность. Во время самоизоляции, кстати, многие меньше стали двигаться, и это привело к развитию недугов желудочно-кишечного тракта, в том числе у молодых людей, которые ранее не имели подобных заболеваний. Сейчас на фоне всеобщего ослабления иммунитета у 50 процентов людей можно найти бактерию Helicibacter Pylori. Данное заболевание гастроэнтерологи относят к инфекционным». — Светлана Власова, врач-гастроэнтеролог «Открытой клиники».