Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+17° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
1 час назад

Нарколог предупредил об опасности алкоголя для пожилых

Lenta.ruиещё 2

Употребление алкоголя в пожилом возрасте грозит переломами, безболевым инфарктом и обезвоживанием, предупредил психиатр-нарколог высшей квалификационной категории, заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин. Об опасности алкоголя для пожилых людей он рассказал в беседе с агентством «Москва».

Нарколог предупредил об опасности алкоголя для пожилых
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Скрябина, пожилые люди, злоупотребляющие алкоголем, подвержены повышенному риску обезвоживания. Кроме того, продолжил он, у таких людей может развиться остеопороз, грозящий переломами. «В частности — шейки бедренной кости, которые обычно приковывают людей к постели до конца жизни. Употребление алкоголя пожилыми лицами также может вызывать безболевые инфаркты миокарда, артериальную гипертонию, нарушения сердечного ритма», — перечислил нарколог.

Он подчеркнул, что лекарственные рецептурные, безрецептурные и травяные препараты, которые пожилые люди могут употреблять в связи с хроническими заболеваниями, могут плохо сочетаться с алкоголем. «Более того, при употреблении алкоголя некоторые лекарства могут стать опасными. Поскольку очень многие пожилые люди принимают лекарства для лечения хронических заболеваний, одним из самых больших рисков для здоровья пожилых людей является смешивание лекарств и алкоголя», — заключил Скрябин.

Болезни и лекарства,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители