Нарколог предупредил об опасности алкоголя для пожилых

Употребление алкоголя в пожилом возрасте грозит переломами, безболевым инфарктом и обезвоживанием, предупредил психиатр-нарколог высшей квалификационной категории, заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин. Об опасности алкоголя для пожилых людей он рассказал в беседе с агентством «Москва».

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По словам Скрябина, пожилые люди, злоупотребляющие алкоголем, подвержены повышенному риску обезвоживания. Кроме того, продолжил он, у таких людей может развиться остеопороз, грозящий переломами. «В частности — шейки бедренной кости, которые обычно приковывают людей к постели до конца жизни. Употребление алкоголя пожилыми лицами также может вызывать безболевые инфаркты миокарда, артериальную гипертонию, нарушения сердечного ритма», — перечислил нарколог.