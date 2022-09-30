Терапевт перечислила лекарства для осенней домашней аптечки

Осенью в домашней аптечке должны быть сорбенты и морская соль, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа. Эти и другие лекарства для домашней аптечки она перечислила в беседе с «Вечерней Москвой».

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В первую очередь, указала она, в такой аптечке нужна соль для согревающих ванночек — морская или обычная. «На один-два литра воды необходима одна столовая ложка соли. Затем надо сделать морские ванночки для ног. Можно для рук и всего, что беспокоит», — посоветовала Лапа купировать таким образом болевой синдром из-за возможного обострения хронических заболеваний.

«Осенью обостряются все ревматологические заболевания и хронические инфекции, такие как хронический тонзиллит и ринит», — предупредила специалистка.

Также, продолжила она, в осенней аптечке должны быть спреи, обладающие жаропонижающим, противовоспалительным и обезболивающим эффектом, которые нужно использовать при простуде, появлении насморка и головных болей. Помимо этого важно иметь в аптечке сорбент, добавила Лапа.

«Третий препарат, который обязательно нужен: какой-то сорбент вроде активированного угля. Их применение всегда помогает при высокой температуре 38-39 градусов. Они дают возможность убрать интоксикацию, которая происходит в организме», — заключила эксперт.