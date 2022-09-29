Какие болезни домашних животных опасны для человека

Непривитые и необработанные домашние животные могут принести домой болезни, которые являются заразными для людей. При этом сами животные могут не болеть, а быть только переносчиками, говорит ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

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Группа болезней, которые являются общими для человека и животных, называется зооантропонозы. Среди них: бешенство, сибирская язва или лептоспироз. При этом первые две болезни, если не оказать помощь вовремя, могут привести к летальному исходу.

Что касается лептоспироза, им можно заразиться, искупавшись в водоеме, где до этого плавала зараженная собака.

Помимо прочего, напомнил врач, на собаке и кошке в дом могут пробраться клещи, споры лишая и даже коронавирусом.