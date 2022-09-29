Врач предупредила об осложнениях из-за недолеченного насморка

Недолеченный насморк грозит воспалением пазух носа и отитом, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко. Об этих осложнениях она предупредила в беседе с «Москвой 24».

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По ее словам, если не лечить синусит, — воспаление придаточных пазух носа, возникающее как осложнение от недолеченного насморка, — могут воспалиться и те пазухи, которые находятся в головном мозге. «Это может быть не только гайморит, это может быть фронтит, то есть воспаление пазух лобной кости», — предостерегла она.

Инфекция, продолжила терапевт, может перейти из носа в ухо. «Возникает сначала просто воспаление слуховой трубы, а при неблагоприятном стечении обстоятельств это может привести к развитию среднего отита, может воспалиться и внутреннее ухо», — объяснила специалист.

Профилактикой насморков, добавила Романенко, может стать закаливание. «Если вы заболели, лучше три, пять или семь дней побыть дома, чтобы не подвергать опасности заразиться других людей и самому не получить осложнение банального насморка», — заключила она.