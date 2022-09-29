Психотерапевт рассказала, как защитить сердце от стресса

Человек может испытывать два вида стресса. Первый, положительный. Он связан с радостными событиями в жизни, например, свадьбой и рождением ребенка. Второй вид – дистресс, появляется из-за воздействия негативных факторов, говорит терапевт Елизавета Эбзеева.
Если первый вид стресса только повышает выносливость организма, второй, напротив, истощает защитные силы организма. Так, при дистрессе усиливается работа надпочечников, отвечающих за образование биологически активных веществ и гормонов в организме.
При таком состоянии сердечно-сосудистая система человека начинает работать в усиленном режиме, а из организма выводятся магний и калий.
Вследствие таких реакций у человека появляется бессонница, наблюдается раздражительность и снижение работоспособности, добавила Эбзеева.
Чтобы избежать серьезных патологий в сердечно-сосудистой системе, стоит восполнить дефицита магния и калия, рекомендует врач. В частности, калий укрепляет миокард, а магний поможет предотвратит спазм сосудов.