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1 час назад

Психотерапевт Эбзеева: защитить сердце от стресса помогут калий и магний

runews24.ru

Человек может испытывать два вида стресса. Первый, положительный. Он связан с радостными событиями в жизни, например, свадьбой и рождением ребенка. Второй вид – дистресс, появляется из-за воздействия негативных факторов, говорит терапевт Елизавета Эбзеева.

Психотерапевт рассказала, как защитить сердце от стресса
Фото: unsplash.comunsplash.com

Если первый вид стресса только повышает выносливость организма, второй, напротив, истощает защитные силы организма. Так, при дистрессе усиливается работа надпочечников, отвечающих за образование биологически активных веществ и гормонов в организме.

При таком состоянии сердечно-сосудистая система человека начинает работать в усиленном режиме, а из организма выводятся магний и калий.

Вследствие таких реакций у человека появляется бессонница, наблюдается раздражительность и снижение работоспособности, добавила Эбзеева.

Чтобы избежать серьезных патологий в сердечно-сосудистой системе, стоит восполнить дефицита магния и калия, рекомендует врач. В частности, калий укрепляет миокард, а магний поможет предотвратит спазм сосудов.

Болезни и лекарства,
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