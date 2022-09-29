Психотерапевт рассказала, как защитить сердце от стресса

Человек может испытывать два вида стресса. Первый, положительный. Он связан с радостными событиями в жизни, например, свадьбой и рождением ребенка. Второй вид – дистресс, появляется из-за воздействия негативных факторов, говорит терапевт Елизавета Эбзеева.

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Если первый вид стресса только повышает выносливость организма, второй, напротив, истощает защитные силы организма. Так, при дистрессе усиливается работа надпочечников, отвечающих за образование биологически активных веществ и гормонов в организме.

При таком состоянии сердечно-сосудистая система человека начинает работать в усиленном режиме, а из организма выводятся магний и калий.

Вследствие таких реакций у человека появляется бессонница, наблюдается раздражительность и снижение работоспособности, добавила Эбзеева.