Гастроэнтеролог Кашух предупредила, что боли в груди и мышцах голени – это признаки атеросклероза

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По словам врача-гастроэнтеролога лаборатории «Гемотест», кандидата медицинских наук Екатерины Кашух, признаками развития атеросклероза являются боли в груди и мышцах голени.

Чаще всего эта болезнь диагностируется у людей старше 40 лет. Его появлению есть причины, основанная из которых – повышенное содержание холестерина в крови, из-за чего в сосудах накапливаются бляшки.

Сначала изменения в сосудах протекают незаметно, но если появились, например, боли в груди или в мышцах голеней, стоит обратиться к специалисту. Чтобы не упустить начало развития болезни необходимо регулярно сдавать кровь на содержание холестерина. При этом делать это надо даже в молодом возрасте и при отсутствии симптомов, добавила Кашух.