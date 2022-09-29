Гастроэнтеролог Кашух предупредила, что боли в груди и мышцах голени – это признаки атеросклероза

По словам врача-гастроэнтеролога лаборатории «Гемотест», кандидата медицинских наук Екатерины Кашух, признаками развития атеросклероза являются боли в груди и мышцах голени.
Чаще всего эта болезнь диагностируется у людей старше 40 лет. Его появлению есть причины, основанная из которых – повышенное содержание холестерина в крови, из-за чего в сосудах накапливаются бляшки.
Сначала изменения в сосудах протекают незаметно, но если появились, например, боли в груди или в мышцах голеней, стоит обратиться к специалисту. Чтобы не упустить начало развития болезни необходимо регулярно сдавать кровь на содержание холестерина. При этом делать это надо даже в молодом возрасте и при отсутствии симптомов, добавила Кашух.
Врач добавила, что с появлением коронавируса стало больше людей, у которых выявляют повышенный холестерин. Во-первых, это связано с тем, что во время пандемии люди вели малоподвижный образ жизни вкупе с употреблением большего количества вредной пищи. Во-вторых, на фоне пандемии они стали внимательнее относится к своему здоровью.