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3 часа назад

Терапевт Арсеньев: гепатит С выявляют слишком поздно

Ura.Ruиещё 1

Первые симптомы гепатита С часто выявляют, когда большая часть печени уже разрушена. Об этом заявил врач-терапевт, заместитель главного врача клиники «РЖД-Медицина» в Иваново Антон Арсеньев.

Терапевт Арсеньев: гепатит С выявляют слишком поздно
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Гепатит С, или, как его называют, „ласковый убийца“, коварен тем, что проникает в клетки печени, обманывает иммунную систему и очень долго развивается, разрушая печень, без клинических проявлений. Организм просто на него не реагирует. Симптомы появляются уже на поздней стадии», — отметил он в интервью радио Sputnik.

Врач также пояснил, кто в первую очередь рискует заразиться гепатитом С.

«Это люди, которые ведут асоциальный образ жизни: те, у кого беспорядочные незащищенные половые связи, и те, кто употребляет инъекционные наркотики», — сказал терапевт.

Однако в группу риска входят и медицинские работники, и посетители некачественных тату-салонов или салонов маникюра и педикюра. В таких заведениях, как правило, не соблюдаются меры безопасности и используются многоразовые инструменты.

Первым признаком наличия гепатита С может быть лимонно-желтый оттенок кожи. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.

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