Терапевт Арсеньев: гепатит С выявляют слишком поздно

«Гепатит С, или, как его называют, „ласковый убийца“, коварен тем, что проникает в клетки печени, обманывает иммунную систему и очень долго развивается, разрушая печень, без клинических проявлений. Организм просто на него не реагирует. Симптомы появляются уже на поздней стадии», — отметил он в интервью радио Sputnik.