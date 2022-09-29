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25 минут назад

Терапевт Людмила Лапа: из-за переработок люди рискуют заработать инфаркт и инсульт

Моя Москва.онлайниещё 1

Людмила Лапа, врач-терапевт высшей квалификации, генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Р. Н. Ходановой, в рамках беседы с изданием «URA.RU» рассказала о том, что инфаркты и инсульты случаются из-за того, что люди много работают и не позволяют организму полноценно отдыхать.

Терапевт: из-за переработок люди рискуют заработать инфаркт и инсульт
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Синдром хронической усталости — это как отдельная болезнь. Она накапливается, когда мы работаем по 16 часов, по 2–3 смены. Это для организма очень тяжело, и он начинает давать сбой. Иммунная система об этом сигнализирует и появляются головные боли, то есть, сосудистые проблемы. Начинаются вопросы с гипертонией. Все инфаркты и инсульты как раз на этом, когда люди перерабатывают». — Людмила Лапа, врач-терапевт высшей квалификации, генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Р. Н. Ходановой.

По словам специалиста, человек должен «разделить сутки на три цикла»: восемь часов работать, восемь часов отдыхать и ещё восемь часов спать.

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