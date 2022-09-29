Терапевт: из-за переработок люди рискуют заработать инфаркт и инсульт

Людмила Лапа, врач-терапевт высшей квалификации, генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Р. Н. Ходановой, в рамках беседы с изданием « URA.RU » рассказала о том, что инфаркты и инсульты случаются из-за того, что люди много работают и не позволяют организму полноценно отдыхать.

Синдром хронической усталости — это как отдельная болезнь. Она накапливается, когда мы работаем по 16 часов, по 2–3 смены. Это для организма очень тяжело, и он начинает давать сбой. Иммунная система об этом сигнализирует и появляются головные боли, то есть, сосудистые проблемы. Начинаются вопросы с гипертонией. Все инфаркты и инсульты как раз на этом, когда люди перерабатывают». — Людмила Лапа, врач-терапевт высшей квалификации, генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Р. Н. Ходановой.