Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Вскоре появились сообщения о том, что по ошибке повестки получают граждане, не подлежащие мобилизации по состоянию здоровья: например, в Свердловской области призвали хирурга, перенесшего рак, а в Волгоградской области мобилизовали пенсионера с ишемией мозга и диабетом второй степени. Позже неправомерно призванных вернули домой, военкомы в ряде регионов получили выговор. О том, как обезопасить от незаконного призыва человека, который по состоянию здоровья не подлежит мобилизации, и какой пакет медицинских документов необходимо собрать, «Лента.ру» узнала у юриста Анастасии Коптеевой.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Необходимо оформить нотариальную доверенность»

Видео дня

«Лента.ру»: Что могут предпринять больные люди, которым по ошибке пришла повестка?

Коптеева: Как юристу с опытом в сфере медицинского права мне поступают обращения от людей, которым пришли повестки. Я столкнулась с конкретными примерами, когда приходили повестки с просьбой явиться в военкомат в том числе людям с категорией «В», с тяжелыми болезнями.

Поэтому тем, кому не пришла повестка или пришла повестка, но он в военкомат не прибыл, необходимо оформить нотариальную доверенность на любого человека, который сможет представлять интересы призывника, в том числе по медицинским вопросам

У нас на сегодняшний день законодательство четко трактует, что только сам пациент имеет право получить свою медицинскую документацию в полном объеме в медицинском учреждении. Если пациент такую документацию лично требовать не может по каким-то причинам (если, допустим, его уже призвали), то он оформляет доверенность, чтобы документацию требовал его представитель — по нотариальной доверенности.

Что должно быть прописано в доверенности?

В ней необходимо конкретно прописать, что Иванов Иван Иванович доверяет своей супруге (но это не обязательно должен быть близкий родственник) требовать любую медицинскую документацию по федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Лучше это прописать, потому что иногда бывают случаи, когда медицинские организации требуют в доверенности именно конкретное указание, а необходимо помнить, что еще бывает доверенность общего плана — на доступ к банковским счетам, решение вопросов финансового и личного характера. Если не будет прописано право на медицинскую документацию, могут возникнуть проблемы.

После того как такая доверенность будет оформлена, то при условии, что человека уже призвали, его доверенное лицо может в дальнейшем решать его вопросы медицинского характера по доверенности. Такую доверенность я бы рекомендовала делать на длительный срок и с правом передоверия. В процессе решения вопросов медицинского характера человек может понять, что болеющий может управиться самостоятельно, тогда ему необходимо обратиться за профессиональной консультацией к юристу или адвокату.

«Необходимо собрать весь пакет медицинских документов»

Какие документы можно предоставить, если человек проходил призывную комиссию несколько лет назад, но здоровье за этот период времени ухудшилось?

В первую очередь необходима карта амбулаторного больного, которая оформляется на каждого пациента по месту жительства в его клиническом подразделении. Второе — карта стационарного больного. Она оформляется на пациента в период прохождения стационарного лечения. Допустим, человек страдает тяжелой формой гипертонии и проходит периодически стационарное лечение. Период каждого стационарного лечения отмечается в карте. Ее можно и нужно требовать. Куда подавать необходимое заявление? Конкретно туда, где эти карты были оформлены. Рекомендуется при подаче заявления максимально точно указать период прохождения стационарного лечения, но если не можешь вспомнить даты, то хотя бы надо вспомнить год, постараться указать максимально точные сроки.

Я уже столкнулась с примером: ко мне обратился мужчина, у которого имеется категория «В» (ограниченно годен), но с того момента, как ему присвоили эту категорию, прошло больше 20 лет. Когда ему пришла повестка, он даже не мог вспомнить точно, по какому диагнозу ему эту категорию годности установили. В общих словах он знал, что у него генетическое заболевание, связанное с нарушением свертываемости крови, но как конкретно звучит этот диагноз, он вспомнить не мог, и чтобы установить это, необходимо исследовать различную медицинскую документацию.

Ссылаться в данном случае нужно на приказ Министерства здравоохранения от 31 июля 2020 года № 789н «Об утверждении порядка и сроков предоставления медицинских документов (их копий) и выписок из них». Кроме того, есть ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», статья 22 «Информация о состоянии здоровья», где написано, что любой гражданин имеет право получить медицинскую документацию и ознакомиться с ней. Это основные положения. Дальше надо помнить, что оба вида карт хранятся 25 лет

Что делать после того, как документы собраны?

Как только пакет документов будет готов, уже можно написать грамотное заявление о прохождении освидетельствования. Это как раз для случая, если человека призвали, а он находится в запасе. В шапке заявления необходимо написать, что заявление адресовано военному комиссару, конкретный военкомат, город, область, ФИО призывника. Далее необходимо указать, где состоишь на воинском учете, каким страдаешь заболеванием. На основе медицинской документации можно предоставить актуальную картину о состоянии своего здоровья. Указать, чем именно подтверждается данное заболевание, какие есть документы, которые ранее должны быть истребованы. Это может быть такое заявление общего плана.

Дальше можно оттолкнуться от постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 года «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе». Там есть пункт, который говорит о том, что граждане, призванные по мобилизации, имеют статус военнослужащих. Согласно этому граждане должны быть освидетельствованы на предмет годности к военной службе. Дальше в постановлении говорится, что гражданину в медицинских организациях проводятся диагностические исследования по списку: флюорография, общий анализ крови, мочи... Обязательно проводятся исследования биологических жидкостей человека на наркотические и психотропные средства.

Ссылаясь на свою документацию, можно в заявлении указать, что требуется дополнительный осмотр у невролога, уролога или другого специалиста — в зависимости от болезни

Если говорить о примере, который я упомянула ранее, то мужчине, который страдает генетическим заболеванием кровеносной системы, необходимо было пройти консультацию у генетика — только он мог подтвердить его заболевание.

На какие законы еще нужно ориентироваться?

В общем и целом это постановление Правительства от 4 июля 2013 года «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе». Оно должно быть под рукой, там четко проговаривается, как должно проходить обследование и освидетельствование граждан. Например, в этом постановлении есть третий раздел, он относится к нынешней ситуации.

Как это будет работать на практике — никто не раскроет эту тему, потому что судебной практики еще нет. Пока нет еще и практики решения этих вопросов непосредственно военкоматом. Мы не знаем, как это будет работать и как будет действовать постановление Правительства от 4 июля 2013 года — будет ли оно в полной мере распространяться на категорию тех граждан, которые сейчас подлежат мобилизации.

Но для того, чтобы не терять время, можно уже потребовать всю документацию, оформить доверенность, и тогда любой другой человек сможет заняться этим вопросом. Важно показать и доказать, что заболевание прогрессировало или появились другие заболевания

Если человека призвали по мобилизации, я представляю с трудом, что он сам сможет эти вопросы решать — поэтому и нужна доверенность. Самому их решать нужно, пока ты еще не призван.

Что касается конкретных болезней, которые попадают под категории призыва, их можно посмотреть в том же Постановлении от 4 июля 2013 года в разделе «Расписание болезней».