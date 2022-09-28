Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+22° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
24 минуты назад

Диетолог назвала важную привычку для здоровья почек

Волгоградская правда

Необходимо регулярно употреблять воду и не допускать обезвоживания.

Диетолог назвала важную привычку для здоровья почек
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Так, диетолог Эми Гудсон сообщила изданию ETNT, что человек обязан регулярно употреблять воду, чтобы не допустить обезвоживания организма.

Также при дефиците жидкости в организме человек может начать испытывать головные боли, тошноту, запоры и чувство усталости, отметила специалист.

Эми Гудсон объяснила, что для каждого человека есть своя норма потребления жидкости, однако общая рекомендация составляет от 1,5 литра воды каждый день.

Если проблемы с почками уже есть, то человеку лучше обратиться к специалистам для определения нормы жидкости.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители