Диетолог назвала важную привычку для здоровья почек

Необходимо регулярно употреблять воду и не допускать обезвоживания.

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Так, диетолог Эми Гудсон сообщила изданию ETNT, что человек обязан регулярно употреблять воду, чтобы не допустить обезвоживания организма.

Также при дефиците жидкости в организме человек может начать испытывать головные боли, тошноту, запоры и чувство усталости, отметила специалист.

Эми Гудсон объяснила, что для каждого человека есть своя норма потребления жидкости, однако общая рекомендация составляет от 1,5 литра воды каждый день.