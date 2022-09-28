Диетолог назвала важную привычку для здоровья почек

Необходимо регулярно употреблять воду и не допускать обезвоживания.
Так, диетолог Эми Гудсон сообщила изданию ETNT, что человек обязан регулярно употреблять воду, чтобы не допустить обезвоживания организма.
Также при дефиците жидкости в организме человек может начать испытывать головные боли, тошноту, запоры и чувство усталости, отметила специалист.
Эми Гудсон объяснила, что для каждого человека есть своя норма потребления жидкости, однако общая рекомендация составляет от 1,5 литра воды каждый день.
Если проблемы с почками уже есть, то человеку лучше обратиться к специалистам для определения нормы жидкости.