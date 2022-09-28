Что такое артроз и как его лечить

Согласно статистике, каждый десятый человек в мире страдает от артроза. Что это за заболевание, как его лечить и что делать для профилактики? Спросили травматолога-ортопеда Артура Абгаряна.
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По словам медика, в практике врачи часто сталкиваются с молодыми пациентами, уверенными, что у них артроз того или иного сустава. Однако жалобы, описываемые ими, совершенно не подходят под реальную клинику артроза.
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Артроз - это заболевание суставов. Но что такое сустав?
Суставом называют тот тип сочленения костей, который обладает высокой степенью подвижности. Поверхности, которыми кости соприкасаются друг с другом покрыты хрящом. Функция хрящей двух сочленяющихся костей – создать идеально гладкую, как зеркало, поверхность контакта между двумя костями, чтобы обеспечить плавное беспрепятственное движение. Так же в каждом суставе присутствует маленький «завод» по производству смазочных компонентов – синовиальная ткань. Производимая ей жидкость, которая так и называется – синовиальной, является важнейшим компонентом в обеспечении работы сустава. Так же для полной картины стоит упомянуть о связках, сухожилиях мышц в суставе, которые обеспечивают его стабильность. Для правильной работы сустава две кости должны соприкасаться абсолютно гладкими хрящевыми поверхностями, синовиальная ткань должна производить хорошую смазку для хрящей, а связки и сухожилия – обеспечивать стабильность сустава. Такая гармония и обеспечивает нормальную работу сустава.
Как объяснил ортопед, артрозом в медицине называют процесс старения или, как говорят врачи, деградации сустава. Он сопровождается потерей гладкости хрящей, которые со временем становятся друг для друга абразивом, и ускоряют взаимный износ.
Износ приводит к каскадной цепи изменений в суставе, которые провоцируют регулярные воспаления. При этом большая часть этих процессов необратима. У медиков нет способа вернуть суставу исходный вид. В своей последней стадии артроз лечится исключительно заменой суставных поверхностей на искусственные – протезированием сустава.
Избежать артроза полностью не удастся, так как это нормальный процесс старения сустава, отметил врач. Артроз будет у каждого жителя планеты в той или иной степени выраженности. Однако можно приложить усилия, чтобы сохранить здоровье суставов как можно дольше, то есть заняться профилактикой заболевания.
Согласно некоторым данным, свое развитие хрящ сустава завершает в возрасте 14 лет. С тех пор активного обновления хрящевой ткани в суставе практически не происходит. Это говорит о том, что главная задача - сохранить тот ресурс, который в сустав заложен изначально. Наиболее подвержены артрозу суставы нижних конечностей, так как именно они физически несут массу тела человека по земле. И чем больше масса, тем сильнее нагрузка, поэтому контроль веса играет решающую роль. Известны случаи, когда сильные духом пациенты побеждают лишний вес и откладывают вопрос замены сустава на годы вперед. Однако это не значит, что любые нагрузки на сустав – это плохо. Это вовсе не так. Нагрузки суставу необходимы для нормального функционирования. Самым безопасным и полезным видом активности для суставов большинством ортопедов признано плавание.
Если вы столкнулись с артрозом, необходимо обратиться к врачу.
Как и с любой другой проблемой, связанной с опорно-двигательным аппаратом, обращаться в первую очередь следует к травматологу-ортопеду. Его задачей будет подтвердить диагноз, оценить стадию заболевания, купировать острую фазу - воспаление, а также назначить профилактические мероприятия, чтобы как можно сильнее затормозить процесс износа сустава. Такими мероприятиями могут быть внутрисуставные инъекции, ношение ортопедических изделий, ЛФК, аппаратное лечение и ряд других хирургических методов.