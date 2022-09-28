Что такое артроз и как его лечить

Согласно некоторым данным, свое развитие хрящ сустава завершает в возрасте 14 лет. С тех пор активного обновления хрящевой ткани в суставе практически не происходит. Это говорит о том, что главная задача - сохранить тот ресурс, который в сустав заложен изначально. Наиболее подвержены артрозу суставы нижних конечностей, так как именно они физически несут массу тела человека по земле. И чем больше масса, тем сильнее нагрузка, поэтому контроль веса играет решающую роль. Известны случаи, когда сильные духом пациенты побеждают лишний вес и откладывают вопрос замены сустава на годы вперед. Однако это не значит, что любые нагрузки на сустав – это плохо. Это вовсе не так. Нагрузки суставу необходимы для нормального функционирования. Самым безопасным и полезным видом активности для суставов большинством ортопедов признано плавание.



Абгарян Артур Аргамович Врач травматолог-ортопед сети клиник "Семейная"