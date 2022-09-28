Пульмонолог рассказал, как снизить риск ОРВИ, гриппа и ковида

Ростовская область, 28 сентября 2022. DON24.RU. Лучшей профилактикой заражения ОРВИ, гриппом или новым коронавирусом в помещении является сквозное проветривание. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на врача-пульмонолога Олега Абакумова.

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«Это не я придумал, а исследования. Одно из них – в Нидерландах – показало, что хорьки передали друг другу инфекцию через систему вентиляции, причем попадание капель и брызг было исключено с помощью изгибающихся труб», – отметил эксперт.

Он пояснил, что возможность заразиться в закрытом помещении в 18 раз выше, чем на открытом воздухе, так как многие инфекции передаются аэрозольным путем, их частички долго витают в воздухе.