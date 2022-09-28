Что происходит с человеком после пересадки сердца

Трансплантология жизненно важных органов - достижение медицины последних 50 лет. Американскому миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру пересаживали сердце семь раз, и он прожил 101 год. В начале 2022 года человеку впервые пересадили сердце генетически модифицированной свиньи. Как живут люди с чужим органом? Спросили врача-кардиолога Алексея Жито.
В качестве доноров при пересадке сердца выступают люди с зафиксированной смертью мозга младше 60 лет. Для проведения операции есть определенные показания. В частности, тяжелые заболевания сердца, при которых возникает выраженная сердечная недостаточность.
Существуют мифы о том, что после пересадки сердца человек может перенять привычки донора, чей орган использовался. Например, начать есть продукты, которые он любил, или слушать другую музыку. Однако, по словам медика, это не совсем так.