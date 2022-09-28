Что происходит с человеком после пересадки сердца

Привычки у человека могут поменяться, но связано это с изменением образа жизни. Если раньше человек был прикован к кровати, после операции он может начать вести активный образ жизни. Жизнь человека после пересадки, с одной стороны, сильно улучшается, но пересаженное сердце может страдать и повреждаться. При этом раньше возникает атеросклероз. И пересаженное сердце сильнее подвержено инфарктов. Под контролем врачей удается достичь хороших результатов, и продолжительность жизни после пересадки может быть достаточно длительная.