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3 часа назад

Что происходит с человеком после пересадки сердца

Мира Маркина
Жито Алексей Владимировичэксперт

Трансплантология жизненно важных органов - достижение медицины последних 50 лет. Американскому миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру пересаживали сердце семь раз, и он прожил 101 год. В начале 2022 года человеку впервые пересадили сердце генетически модифицированной свиньи. Как живут люди с чужим органом? Спросили врача-кардиолога Алексея Жито.

Что происходит с человеком после пересадки сердца
Фото: unsplash.comunsplash.com

В качестве доноров при пересадке сердца выступают люди с зафиксированной смертью мозга младше 60 лет. Для проведения операции есть определенные показания. В частности, тяжелые заболевания сердца, при которых возникает выраженная сердечная недостаточность.

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Например, после тяжелого инфаркта, когда поражена часть сердца, после кардиомиопатии и так далее. Критериев для пересадки очень много, есть относительные и абсолютные противопоказания, когда врачи отказывают в операции. Часто так бывает, что люди просто не могут дождаться сердца, так как у нас есть проблема с донорскими органами.
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Существуют мифы о том, что после пересадки сердца человек может перенять привычки донора, чей орган использовался. Например, начать есть продукты, которые он любил, или слушать другую музыку. Однако, по словам медика, это не совсем так.

Привычки у человека могут поменяться, но связано это с изменением образа жизни. Если раньше человек был прикован к кровати, после операции он может начать вести активный образ жизни. Жизнь человека после пересадки, с одной стороны, сильно улучшается, но пересаженное сердце может страдать и повреждаться. При этом раньше возникает атеросклероз. И пересаженное сердце сильнее подвержено инфарктов. Под контролем врачей удается достичь хороших результатов, и продолжительность жизни после пересадки может быть достаточно длительная.
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.
Болезни и лекарства,Дэвид Рокфеллер,
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