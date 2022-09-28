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2 часа назад

Медики перечислили симптомы низкого уровня сахара в крови

Волгоградская правда

Об очень низком уровне сахара говорят такие симптомы, как озноб, холодный пот и головокружение.

Медики перечислили симптомы низкого уровня сахара в крови
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Доктор Джагдиш Хубчандани заявил изданию ETNT, что в течение дня уровень сахара колеблется. Из-за злоупотребления алкоголем, голода или энергичных тренировок он снижается. Если такое случается регулярно, то это говорит о проблемах со здоровьем. А при сахарном диабете все может закончиться летальным исходом.

Состояние низкого уровня сахара в крови называется гипогликемией. Она сопровождается ознобом, потливостью, чувством раздражения кожи и другими симптомами. Если организм еще больше истощен, то сюда добавляются проблемы со зрением и речью.

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