Медики перечислили симптомы низкого уровня сахара в крови

Об очень низком уровне сахара говорят такие симптомы, как озноб, холодный пот и головокружение.

Доктор Джагдиш Хубчандани заявил изданию ETNT, что в течение дня уровень сахара колеблется. Из-за злоупотребления алкоголем, голода или энергичных тренировок он снижается. Если такое случается регулярно, то это говорит о проблемах со здоровьем. А при сахарном диабете все может закончиться летальным исходом.