Боль в спине может указывать на три вида рака

Обычно спина начинает болеть по трём причинам. Это перенапряжение, травмы, артрит. Также данный симптом может сигнализировать о наличии онкологических заболеваний.

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Если вы уже в течение нескольких недель пытаетесь избавиться от боли в спине, а она всё не проходит, то это тревожный знак. Обязательно обратитесь с этой проблемой к своему врачу, советует Национальная служба здравоохранения.

Вот на какие виды рака может указывать боль в спине.

Рак мочевого пузыря. Если вас беспокоит боль в нижней части спины, то это может говорить о раке мочевого пузыря. В целом же боль в пояснице - это признак уже запущенной формы рака. Если вы также замечаете боль во время мочеиспускания, кровь в моче и часто ходите в туалет, то как можно скорее обратитесь за медицинской помощью.

Рак позвоночника. Встречается эта разновидность рака редко. Тем не менее боль в спине - это ранний её симптом. Как отмечает клиника Майо, эта боль со временем может перейти на ступни, ноги, бёдра либо руки и усилиться. Среди других признаков рака позвоночника - паралич, онемение, слабость, нарушение координации.

Рак лёгких. Из признаков такого рака выделяется постоянная одышка, кашель с кровью, длительный кашель, который усиливается, а также кашель, который не проходит две недели или дольше.