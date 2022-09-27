Признаки забитых бляшками сосудов

Скапливаясь в сосудах, бляшки ухудшают кровоток и приводят к атеросклерозу и другим опасным патологиям.

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Скопившиеся на стенках сосудов бляшки могут стать причиной развития атеросклероза и других опасных патологий, в том числе сердечно-сосудистой системы.

Эксперты считают, что большинство из этих опасных заболеваний можно диагностировать на ранних стадиях, если присмотреться к симтомам и вовремя обратиться к врачу.

Например, на проблемы с сосудами могут указывать боли в груди. Дискомфорт может быть вызван тем, что из-за скопившихся бляшек в коронарных артериях, они становятся меньше и это мешает приливу крови к сердечной мышце.

Сбивчивое дыхание также может указывать на патологию. В первую очередь по той причине, что это один из главных признаков сердечно-сосудистых заболеваний.