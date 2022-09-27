Что надо знать о болезни Паркинсона

Последствия перенесенного ковида могут привести к болезни Паркинсона даже в раннем возрасте.

Фото: unsplash unsplash

По данным медицинской статистики, во всем мире в последние годы наблюдается угрожающий рост числа пациентов, страдающих болезнью Паркинсона. Ученые и врачи, прогнозируя к 2030 году удвоение этих показателей, связывают такой «взрывной» рост не только с увеличением продолжительности жизни (поскольку этот недуг более всего распространен среди людей пожилых), но и с другими новыми факторами. Так, совсем недавно была обнаружена связь болезни Паркинсона с перенесенным COVID-19.

Видео дня

Наши собеседники - главный невролог Министерства обороны РФ, полковник медицинской службы Игорь Литвиненко и руководитель Научно-клинического центра нейродегенеративных заболеваний и ботулинотерапии института Мозга Человека имени Н.П. Бехтеревой Российской Академии Наук, кандидат медицинских наук невролог Ирина Милюхина - рассказали о рисках развития заболевания, симптомах, на которые следует обратить внимание, и дали советы: что делать, если такие симптомы проявились у вас или у ваших близких.

- Некоторое время назад медики всерьез заговорили о том, что коронавирусная инфекция может приводить к развитию болезни Паркинсона. Подтверждается ли сейчас эта теория?

И.Л.: Да, основания для этого есть. Существует так называемая «гипотеза двойного удара» (согласно этой гипотезе, вирусная инфекция может вызвать воспаления в центральной нервной системе, что заставляет мозг более остро реагировать на неврологическое событие в более позднем возрасте. Это событие может быть вирусной инфекцией или старением. - Прим. авт.). Считается, что патогенный агент может проникать в ЦНС двумя путями: по обонятельным трактам, достигая ствола головного мозга, или по блуждающему нерву из вегетативных сплетений.

И сегодня та информация, которой мы располагаем в отношении патогенеза развития коронавируса, тоже свидетельствует о том, что то мощное активное воспаление, которое наблюдается системно во всем организме, может также распространяться за пределы гематоэнцефалического барьера, и у лиц, предрасположенных к развитию болезни Паркинсона, может запускаться вторичный нейродегенеративный процесс.

И.М.: Да, после перенесенного коронавируса у некоторых пациентов проявляется болезнь, но это не значит, что сам вирус стал причиной.

Скорее всего, нейродегенеративный процесс уже зрел на протяжении 10-15 лет, а инфекция, которая сопровождалась цитокиновым штормом и гипоксией, послужила толчком для того, чтобы процесс гибели нейронов ускорился и вышел на поверхность. Именно поэтому мы наблюдаем увеличение случаев болезни Паркинсона у лиц, перенесших ковид. Нужно сказать, что вирус гриппа и вирус простого герпеса тоже связаны с развитием болезни, просто это выглядит не так масштабно.

- Кто попадает в категорию риска по болезни Паркинсона?

- В первую очередь это пожилые люди. Но нужно сказать, что болезнь молодеет - эту тенденцию мы видим абсолютно точно. Если раньше дебюты болезни до 40 лет встречались достаточно редко, то теперь таких пациентов все больше и больше. Мы видим начало и в 23, 28, 35 лет. Чаще всего это связано с генетической предрасположенностью, хотя и не всегда мы можем обнаружить конкретные мутации.

- Существуют ли ранние симптомы, по которым можно определить болезнь Паркинсона, чтобы вовремя обратиться к врачу и не допустить серьезных осложнений?

И.М.: В первую очередь это касается двигательных проявлений. Если, например, развилась боль в одном плече, которую в поликлинике по месту жительства трактовали как проявление остеохондроза, а назначенное лечение в виде противовоспалительных препаратов и физиотерапевтического облегчения не принесло результатов в течение нескольких месяцев - это тревожный знак.

Также начальные признаки могут проявляться в том, что человек при ходьбе начинает прижимать руку к туловищу, она не так активно двигается. Сюда же относится ухудшение мелкой моторики: почерк стал менее разборчивым, тяжело застегивать пуговицы на одежде и т.п. То есть, в ситуациях, когда есть болевой синдром, которому не могут найти причину, ухудшение работы конечностей (руки или ноги), тремор (дрожание конечности, чаще всего кисти руки) - нужно обращаться к неврологу.

К сожалению, более ранние симптомы болезни – такие, как нарушение сна, снижение настроения, запоры, нарушение эректильной дисфункции у мужчин – не могут быть основанием для диагноза, и в первую очередь при осмотре мы ориентируемся на двигательные нарушения и психические расстройства.

И.Л.: Если говорить о тех расстройствах, которые наиболее негативно влияют на состояние здоровья пациента и семьи, в которой он живет – это, конечно, психические расстройства. Если появляются бред, галлюцинации - понятно, что серьезные проблемы будут у всей семьи. И это, конечно, требует неотложного вмешательства. Причем важно, чтобы этим занимался либо психиатр, который имеет опыт работы с такими пациентами, либо, что даже еще лучше, врачи-неврологи, поскольку лечение психических осложнений требует определенных знаний и понимания того, что обычные нейролептики могут привести к резкому нарастанию обездвиженности и летальному исходу.

- Если человек заподозрил у себя болезнь, в каком направлении он должен сделать первые шаги?

И.М.: Нужно обратиться в поликлинику к врачу общей практики или терапевту. Сейчас задействовано много образовательных программ, предназначенных для того, чтобы терапевты могли если не диагносцировать, то хотя бы заподозрить болезнь - и направить пациента к неврологу. Ну а дальше невролог или справляется сам, или направляет пациента дальше – в специализированные центры.

- Какие современные методы используются сегодня для лечения этой болезни?

И.М.: Работы Натальи Петровны Бехтеревой легли в основу современного метода глубокой стимуляции мозга, которая очень активно применяется у пациентов с болезнью Паркинсона. А в перспективе - развитие еще одного современного метода: лечение фокусированным ультразвуком (неинвазивный метод, позволяющий с помощью ультразвуковой волны смягчить последствия тремора и восстановить некоторые двигательный функции. – Прим. авт.).

Сейчас этим занимаются в Москве и в Уфе, а в 2023 году станут так лечить и в Санкт-Петербурге. Кроме того, мы активно применяем в лечении ботулинотерапию. Этот метод широко известен в неврологии, он направлен на изменение функционирования мышц и на влияние такого тяжелого осложнения, как слюнотечение, которое может приводить к развитию пневмонии.

И сейчас идет серия исследований, одно из которых посвящено роли нейровоспаления в патогенезе болезни Паркинсона, поскольку мы знаем, что вялотекущие воспаления в нервной системе – один из ключевых механизмов развития этого недуга. И еще одно из направлений, которым мы занимаемся – поиск причины болезни. Чем раньше мы найдем причину, тем эффективнее будет лечение.

- Чем чревато несвоевременное обращение к врачу?