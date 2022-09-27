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2 часа назад

Заболевания, причиной которых может быть хроническая усталость

Москва24иещё 1

Регулярная усталость и утомляемость может указывать на развитие опасного заболевания, утверждает невролог Елизавета Рожнова.

Заболевания, причиной которых может быть хроническая усталость
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Эксперт считает, что частыми причинами появления такого состояния может быть онкология, заболевания щитовидной железы, депрессия, хронический дефицит сна и многое другое.

По словам Рожновой, до 10% жителей испытывают повышенную утомляемость. Ее симптомы неспецифические. Кроме того, чрезмерная усталость часто сопровождает различные болезни.

Следует не игнорировать сигналы своего организма и в случае громких симптомов (снижение веса, избыточное потоотделение, мышечные боли, тремор) обращаться к врачам, подчеркнула Рожнова.

"Обычно для установления диагноза приходится посетить специалистов разных профилей – терапевта, эндокринолога, невролога, онколога, инфекциониста и психиатра", – объяснила эксперт в разговоре с Пятым каналом.

Врач заключила, что заболевание, выявленное на ранней стадии, будет намного легче вылечить.

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