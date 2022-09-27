Назван незаметный симптом скорого сердечного приступа

Сердечные приступы уносят сотни тысяч жизней каждый год, но ученые считают, что многих из этих смертей можно избежать. Оказывается, в этой проблеме есть и гендерные особенности - согласно нескольким исследованиям, у женщин наблюдаются особые симптомы-предвестники скорого сердечного приступа. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Приступ возникает, когда приток крови к сердцу внезапно прекращается. Это вызывает сразу шквал последствий для организма, однако ученые считают, что предупреждающие симптомы могут появиться за несколько месяцев до события.

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Так, исследование показало, что женщины еще за несколько месяцев до сердечного приступа могут чувствовать сбои в работе организма.

В обзоре, опубликованном в журнале Circulation, собрана информация о более чем 500 женщинах, переживших сердечный приступ. Примерно 95 процентов опрошенных заявили, что за несколько месяцев до события заметили необычные изменения в самочувствии.

Наиболее распространенными жалобами в течение нескольких недель, предшествовавших сердечному приступу, были усталость и нарушения сна.

Интересно, что согласно результатам исследования, меньший процент женщин испытывал боль в груди во время сердечного приступа по сравнению с мужчинами. Однако женщины чаще мужчин чувствовали одышку.

В 2019 году Harvard Health обобщил результаты со списком из 12 основных симптомов, о которых женщины сообщали за месяц до сердечного приступа:

Необычная усталость (71 %)

Нарушение сна (48 %)

Одышка (42 %)

Расстройство желудка (39 %)

Беспокойство (36 %)

Повышенное сердцебиение (27 %)

Слабость или тяжесть рук (25 %)

Изменения в мышлении или памяти (24 %)

Изменение зрения (23 %)

Потеря аппетита (22 %)

Покалывание в кистях/предплечьях (22 %)

Затрудненное дыхание ночью (19 %)

Одна из причин, по которой мужчины и женщины могут испытывать разные симптомы сердечного приступа, заключается в том, что мужчины чаще страдают от накопления бляшек в крупных артериях, которые снабжают сердце кровью.

С другой стороны, женщины, как правило, более уязвимы в отношении накопления бляшек в более мелких артериях сердца, известных как микроциркуляторное русло.

Эксперты надеются, что повышение осведомленности о симптомах-предвестниках не позволит списать их на другие мелкие неприятности и потенциально спасет жизни тех, кто в группе риска.