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4 часа назад

Как защититься от развития деменции

Вечерняя Москваиещё 1

Нутрициолог Рори Бэтт сообщил, что одним из факторов развития деменции является изменение метаболизма сахара в головном мозге.

Как защититься от развития деменции
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Исследователи выяснили, что деменция может стать следствием неправильного питания.

— Без сомнения, одной из главных причин ухудшения памяти является сахар, — заявил врач.

Он порекомендовал людям изменить отношение к газировке и прочим сладким напиткам. Оказывается, болезнь Альцгеймера даже называют «диабетом третьего типа». Формирование в мозге инсулиновой резистентности влияет на характер обмена веществ и работу памяти. Именно те, кто не контролируют употребление сахара рискуют заболеть Альцгеймером, сообщается на портале Express.

— Как обезопасить себя в пожилом возрасте? Перейти на сбалансированное питание. Также не следует злоупотреблять жареной пищей, выпечкой и чипсами, — рассказал нутрициолог.

Болезни и лекарства,
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