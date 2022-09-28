Как защититься от развития деменции

Он порекомендовал людям изменить отношение к газировке и прочим сладким напиткам. Оказывается, болезнь Альцгеймера даже называют «диабетом третьего типа». Формирование в мозге инсулиновой резистентности влияет на характер обмена веществ и работу памяти. Именно те, кто не контролируют употребление сахара рискуют заболеть Альцгеймером, сообщается на портале Express.