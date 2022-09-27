Офтальмолог рассказала, чем опасен синдром сухого глаза

От синдрома сухого глаза страдает немало людей. При этом далеко не все придают ему серьезное значение. В то же время, по словам специалистов, синдром – полноценное заболевание, способное прогрессировать. Рассказываем, чем опасна сухость в глазах и как не допустить осложнений.
От пересыхания, а также повреждения пылью, микроорганизмами и прочим наши глаза защищает слезная жидкость. Если она вдруг начинает очень быстро испаряться или снижается ее выработка, развивается синдром сухого глаза. Об этом Москве 24 рассказала врач-офтальмолог Юлия Скрипник.
Человек чувствует сухость и жжение в глазах, кажется, что в них попал песок или другое инородное тело. Неприятные симптомы могут усиливаться в течение дня. Также часто появляется чувствительность к свету, покраснение, размытое зрение, особенно при чтении.
"А еще, как ни странно, при синдроме сухого глаза бывает активное слезотечение. Эти слезы – защитная реакция организма в ответ на сухость. Но они не могут решить проблему, потому что отличаются по составу от слезной жидкости и не имеют смазывающих свойств", – отметила врач.
При появлении признаков заболевания важно сразу обратиться к офтальмологу и начать лечение.
"Игнорировать неприятные симптомы и надеяться, что все пройдет само собой, опасно. Синдром сухого глаза со временем провоцирует различные осложнения, которые могут привести к ухудшению зрения", – сказала Юлия Скрипник.
К тому же синдром иногда сигнализирует о наличии других патологий. Заболевание может быть вызвано хроническим конъюнктивитом, нейропаралитическим кератитом, дисфункциями слезной железы и так далее.
Развитие синдрома сухого глаза может спровоцировать много разных причин. В группе риска – люди за 50, потому что с возрастом железы, продуцирующие слезный секрет, начинают хуже работать. При этом чаще с заболеванием сталкиваются женщины, особенно в период менопаузы, пояснила эксперт.
Страдают от сухости в глазах и офисные сотрудники, которые много времени проводят за компьютером.
"В целом вся зрительная нагрузка, из-за которой человек мало моргает, – просмотр телевизора, игры в планшет, чтение и так далее – приводит к быстрому испарению слезы с поверхности глаза и развитию синдрома", – подчеркнула Юлия Скрипник.
Также в группе риска люди, которые носят контактные линзы (чаще всего с проблемой сталкиваются те, кто не соблюдает правила их использования).
Еще сухость в глазах возникает из-за приема лекарств, добавила Скрипник. Такой побочный эффект могут дать, например, антигистаминные и мочегонные препараты, средства для лечения гипертонии, антидепрессанты и оральные контрацептивы.
Для профилактики офтальмолог посоветовала чаще давать глазам отдых. Каждые 20 минут хотя бы ненадолго отрывайтесь от монитора или книги.
"В период отопительного сезона пользуйтесь увлажнителем воздуха. А вот в помещении с кондиционером старайтесь находиться реже. Так же как и на улице в ветреную погоду", – отметила врач.
По ее словам, важно соблюдать питьевой режим, потому что обезвоживание тоже провоцирует синдром сухого глаза. А еще причиной может стать недостаток витамина А или жирных кислот омега-3. Поэтому в рационе должны быть морковь, брокколи, печень, рыба, грецкие орехи и растительные масла.
Что касается лечения, то самый популярный способ – это капли на основе искусственной слезы. Но важно, чтобы их назначил именно врач, учитывая степень тяжести заболевания и другие особенности организма.
"Неправильно подобранные капли, еще и содержащие консерванты, могут только усугубить ситуацию", – заявила Юлия Скрипник.