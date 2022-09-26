Маммолог рассказал, какие обследования нужны в 30, 40 и 50 лет

Молочные железы постоянно меняются. Это связанно с возрастом и гормональным фоном. Поэтому женщины в 30, 40 и 50 лет должны с разной регулярностью проходить обследования и посещать консультации маммолога с целью профилактики заболеваний. Об этом "Рамблеру" рассказал маммолог, хирург-онколог Иван Мурашов.
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Профилактический осмотр маммолога рекомендуется выполнять не реже, чем один раз в год начиная с 20 лет. Он включает в себя анамнез, осмотр, пальпацию и инструментальные методы исследования. Профилактический осмотр - это когда ничего не болит и не беспокоит. Если у вам появились жалобы на молочную железы, не стоит откладывать, лучше обратиться к врачу в ближайшее время.
По словам маммолога, в каждом возрасте существует своя картина строения молочной железы. Исходя из это есть рекомендации, когда и какие методы исследований необходимо проходить. Рассмотрим возрастные категории 30+, 40+ и 50+.
30+
Данной возрастной группе как первичную диагностику назначают УЗИ. Это связано со строением железистой ткани молочной железы. Она плотная и ее много. УЗИ является наиболее информативным и безопасным методом диагностики и оценки состояния молочных желез. Он не несет никакой лучевой нагрузки и воздействия на ткани человека. Ограничений для проведения УЗИ практически не существует, его можно выполнять в любом возрасте.
Этой возрастной группе как первичную диагностику назначают маммографию. Как правило, после нее назначают УЗИ молочных желез. При этом маммография и УЗИ не взаимозаменяемые, а взаимодополняемые методы исследования.
Маммография хорошо позволяет оценить в целом архитектонику молочной железы, выявить микрокальцинаты. УЗИ позволяет хорошо дифференцировать простые и сложные кисты, внутрипротоковые образования, различные узловые образования.