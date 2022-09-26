Маммолог рассказал, какие обследования нужны в 30, 40 и 50 лет

Профилактический осмотр маммолога рекомендуется выполнять не реже, чем один раз в год начиная с 20 лет. Он включает в себя анамнез, осмотр, пальпацию и инструментальные методы исследования. Профилактический осмотр - это когда ничего не болит и не беспокоит. Если у вам появились жалобы на молочную железы, не стоит откладывать, лучше обратиться к врачу в ближайшее время.

Мурашов Иван Юрьевич Маммолог, хирург-онколог, врач первой категории сети клиник "Семейная"