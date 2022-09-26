Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+24° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
45 минут назад

Маммолог рассказал, какие обследования нужны в 30, 40 и 50 лет

Мира Маркина
Мурашов Иван Юрьевичэксперт

Молочные железы постоянно меняются. Это связанно с возрастом и гормональным фоном. Поэтому женщины в 30, 40 и 50 лет должны с разной регулярностью проходить обследования и посещать консультации маммолога с целью профилактики заболеваний. Об этом "Рамблеру" рассказал маммолог, хирург-онколог Иван Мурашов.

Маммолог рассказал, какие обследования нужны в 30, 40 и 50 лет
Фото: burst.shopify.comburst.shopify.com
Профилактический осмотр маммолога рекомендуется выполнять не реже, чем один раз в год начиная с 20 лет. Он включает в себя анамнез, осмотр, пальпацию и инструментальные методы исследования. Профилактический осмотр - это когда ничего не болит и не беспокоит. Если у вам появились жалобы на молочную железы, не стоит откладывать, лучше обратиться к врачу в ближайшее время.
Мурашов Иван Юрьевич
Мурашов Иван ЮрьевичМаммолог, хирург-онколог, врач первой категории сети клиник "Семейная"
Видео дня

По словам маммолога, в каждом возрасте существует своя картина строения молочной железы. Исходя из это есть рекомендации, когда и какие методы исследований необходимо проходить. Рассмотрим возрастные категории 30+, 40+ и 50+.

30+

Данной возрастной группе как первичную диагностику назначают УЗИ. Это связано со строением железистой ткани молочной железы. Она плотная и ее много. УЗИ является наиболее информативным и безопасным методом диагностики и оценки состояния молочных желез. Он не несет никакой лучевой нагрузки и воздействия на ткани человека. Ограничений для проведения УЗИ практически не существует, его можно выполнять в любом возрасте.
Мурашов Иван Юрьевич
Мурашов Иван ЮрьевичМаммолог, хирург-онколог, врач первой категории сети клиник "Семейная"

40+

Этой возрастной группе как первичную диагностику назначают маммографию. Как правило, после нее назначают УЗИ молочных желез. При этом маммография и УЗИ не взаимозаменяемые, а взаимодополняемые методы исследования.

Маммография хорошо позволяет оценить в целом архитектонику молочной железы, выявить микрокальцинаты. УЗИ позволяет хорошо дифференцировать простые и сложные кисты, внутрипротоковые образования, различные узловые образования.
Мурашов Иван Юрьевич
Мурашов Иван ЮрьевичМаммолог, хирург-онколог, врач первой категории сети клиник "Семейная"

50+

Женщинам старше 50 лет также, как и тем, кому от 40 до 50, необходимо проведение профилактической маммографии. Она выполняется при отсутствия патологий один раз в 2-3 года, УЗИ ежегодно.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители