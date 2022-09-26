Болят суставы? Возможно, вам не хватает этого витамина

Витамин С, или аскорбиновая кислота, - это вещество, которое обязательно должно поступать в организм человека. Благодаря этому витамину укрепляется иммунитет, улучшается всасывание железа, состояние суставов и костей. Производить витамин С человеческий организм самостоятельно не может.

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Считается, что в сутки человек должен в зависимости от пола и возраста получать разное количество аскорбиновой кислоты. В 1-3 года это 25 мг, в 4-6 лет - 30 мг, в 7-10 лет - 45 мг, в 11-14 лет - 65 мг (мужчины) или 55 мг (женщины), в 15-17 лет - 75 мг (мужчины) либо 60 мг (женщины), в 18+ лет - 75 мг (мужчины) или 60 мг (женщины). Также во время беременности женщина ежедневно должна потреблять 70 мг витамина С, в период кормления грудью - 90 мг. Суточную дозу этого витамина рекомендуется удвоить курильщикам.

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При недостатке витамина С организм может сигнализировать об этом разными способами. Всего таких «сигналов» - семь.

Боль в суставах. Это один из самых распространённых симптомов нехватки аскорбиновой кислоты. Чаще всего боль появляется в бёдрах и коленях. Помимо боли, люди сталкиваются с жёсткостью суставов, опуханием, образованием синяков вокруг суставов. Частые болезни. Нельзя забывать, что витамин С - это мощный антиоксидант. А ещё он помогает в выработке коллагена и в заживлении ран. Постоянное ощущение усталости. Также к ней можно добавить чувство слабости.

Кровоточивость дёсен. Это подтверждают научные исследования. Поэтому если заметили у себя этот признак, то старайтесь есть больше таких продуктов, как помидоры, красный и зелёный сладкий перец, брокколи, шпинат, брюссельская капуста, белокочанная капуста, цитрусовые, киви, клубника, смородина. Лёгкое образование на теле синяков. Благодаря витамину С ткани организма становятся прочными. Также этот витамин разжижает кровь. Медленное заживление ран. Это объясняется тем, что при недостатке аскорбиновой кислоты коже может не хватать коллагена. А именно это вещество делает кожу эластичной и гладкой. Изменения кожи. Например, это могут быть синяки, красные пятна, сухость, трещины в уголках рта.