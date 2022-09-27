Врачи заявили о росте числа больных деменцией в России

Число больных деменцией в России растет. Постоянный стресс, в котором живут граждане страны, и уходящая пандемия коронавируса могут быть причиной этому. Почему люди теряют интеллект и как это распознать, Общественной службе новостей рассказал врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Тимур Асанов.
«На первый план сейчас выходят болезни неврологического плана: бессонница, мигрень, в некоторых случаях эпилепсия. Растет количество пациентов с болезнью Альцгеймера и деменцией», – пояснил врач.
Ухудшение памяти и начальные признаки деменции могут быть вызваны стрессом. Человек, долго пребывающий в депрессии, может начать забывать простые вещи, перестать узнавать родных, у такого пациента временами появляется склонность к бродяжничеству.
«Семья такого больного может и не понимать, что с ним случилось. Увы, все чаще деменция сейчас развивается у достаточно молодых людей (от 50 лет). Память у многих в этом возрасте гораздо хуже, чем была у людей пятьдесят лет назад. Они забывают, что хотели сказать, не помнят, что собирались сделать», – рассказал Тимур Асанов.
Нервная ткань головного мозга может страдать и в результате последствий перенесенного коронавируса. Симптомами нарастающей деменции могут стать утомляемость, тревога, депрессия, апатия.
Чтобы избежать заболевания, нужно беречь себя от стрессов, качественно отдыхать, соблюдать режим дня, достаточно спать и правильно питаться, напомнил врач.