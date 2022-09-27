Врачи заявили о росте числа больных деменцией в России

«Семья такого больного может и не понимать, что с ним случилось. Увы, все чаще деменция сейчас развивается у достаточно молодых людей (от 50 лет). Память у многих в этом возрасте гораздо хуже, чем была у людей пятьдесят лет назад. Они забывают, что хотели сказать, не помнят, что собирались сделать», – рассказал Тимур Асанов.