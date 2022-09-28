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2 часа назад

Российский врач связала внешний вид ногтей с определенными заболеваниями

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала россиянам, о каких заболеваниях говорит состояние ногтей.

Врач связала внешний вид ногтей с определенными заболеваниями
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В разговоре с журналистами медик отметила, что по внешнему виду ногтей можно определить наличие некоторых болезней. По словам специалиста, о грибковой инфекции могут говорить появившаяся тусклость, ломкость или утолщение. В этом случае необходимо обратиться к дерматологу, передает издание "Москва 24".

Также следует обратиться к врачу, если ногти внезапно поменяли форму.

"При хронических заболеваниях дыхательной системы, при тяжелых заболеваниях легких часто ногти меняют форму, становятся чрезмерно выпуклыми или ребристыми", – объяснила терапевт.

Кроме того, Чернышова добавила, что белые пятна или полосы на ногтях могут быть связаны с дефицитом витаминов и минералов в организме.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что врач Чернышова перечислила признаки начинающегося инсульта.

Болезни и лекарства,
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