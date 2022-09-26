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21 минуту назад

Ученые связали употребление литра пива ежедневно со снижением риска деменции

Газета.Ruиещё 2

Литр пива в день может снижать риск развития деменции, считают исследователи из университета Нового Южного Уэльса в Австралии. Работа ученых была опубликована в журнале Addiction Journal.

Употребление литра пива связали со снижением риска деменции
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи изучили результаты 15 исследований, посвященных употреблению алкоголя. Всего ученые проанализировали употребление алкоголя и риск развития деменции среди 25 тыс. людей старше 60 лет, за которыми наблюдали в течение 40 лет.

В начале исследования ни у одного из участников не было слабоумия, в конце от него страдали 2124 человека. Результаты показали, что у людей, которые выпивали литр пива в день, вероятность ухудшения памяти была на 22% ниже, чем у трезвенников.

Кроме того, даже у самых заядлых алкоголиков вероятность развития деменции на 19% ниже, чем у тех, кто не употребляет алкоголь вообще. Исследователи заявили, что, вероятно, воздержание от употребления алкоголя не дает преимуществ против деменции. Однако ученые подчеркивают, что чрезмерное употребление алкоголя может привести к болезням сердца, печени и другим заболеваниям.

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