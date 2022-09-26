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1 час назад

Терапевт перечислил требующие немедленного визита к кардиологу симптомы

Lenta.ruиещё 3

Частые остановки между этажами, редкий пульс и головокружения говорят о проблемах с сердцем, рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев. В беседе с «Москвой 24» он перечислил требующие немедленного визита к кардиологу симптомы.

Терапевт перечислил требующие немедленного визита к кардиологу симптомы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Если боль в груди возникает в ответ на стандартную физическую активность, это может быть признаком стенокардии напряжения, объяснил Хухрев.

«Поднялся на этаж — заболело. Постоял две минутки — отпустило. Поднялся на другой этаж — еще раз заболело», — привел пример он.

Также необходимо срочно идти к кардиологу, продолжил врач, если сердце бьется с перебоями, появилось головокружение, случаются потери сознания. Такие признаки могут говорить об аритмии.

«Когда сердце вдруг стало биться слишком редко, пульс меньше 55 в покое днем при бодрствовании, и он не усиливается от физической нагрузки, значит, возникла блокада. Тоже нужно обращаться к врачу», — заключил он.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев предупредил, что снотворные и антигистаминные лекарства опасны для людей старшего возраста. По его словам, они влияют на концентрацию внимания и координацию, что грозит пожилым людям переломами.

Болезни и лекарства,Алексей Хухрев,
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