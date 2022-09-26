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2 часа назад

ВОЗ начинает готовиться к новой пандемии

FBM.ru

Вспышка атипичной пневмонии в 2003 году и ближневосточного респираторного синдрома в 2012-2015 годах побудили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) создать “План исследований и разработок для предотвращения эпидемий”, сообщают «РИА Новости». Вирусная атипичная пневмония, лихорадки Эбола, Зика, Ласса, Денге и Рифт-Валли, вирусы Марбург, Чикунгунья и Нипах были включены в список заболеваний, которым следует уделить особое внимание.

ВОЗ начинает готовиться к новой пандемии
Фото: FBM.ruFBM.ru

Этот список опасных патологий постоянно обновляется. В 2018 году в нем появилась строка “Болезнь Х”. Это было обозначение какого-то неизвестного на данный момент заболевания, которое может спровоцировать следующую пандемию.

Эта запись напоминает всем национальным службам здравоохранения, что им необходимо готовиться ко всем видам инфекций, а для этого постоянно вести эпидемиологический контроль, иметь резерв производственных и клинических мощностей, готовить платформы для создания новых лекарств и вакцин на их основе.

Представители ВОЗ говорят, что первым “патогеном Х” стал коронавирус SARS-CoV-2, который вызвал пандемию COVID-19. Вполне вероятно, что за ним могут последовать и другие. Эксперты назвали факторы, способствующие появлению новых вирусов. Среди возможных причин – изменения в окружающей среде и разработка биологического оружия.

“Следующая “болезнь Х” может появиться в любой момент, и мир должен быть к этому готов”, – пишут они.

В июле 2021 года сотрудники ВОЗ сформировали Научно-консультативную группу по происхождению новых патогенов (SAGO). Ее основу составили эксперты, участвовавшие в Глобальном исследовании происхождения SARS-CoV-2. На сегодняшний день они не смогли довести дело до конца. Причиной, по их словам, является “неконструктивная позиция Китая”.

Болезни и лекарства,Самараэнерго,ВОЗ,
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