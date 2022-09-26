Как отличить грипп от простуды

Грипп отличается от простуды резким поднятием температуры и тяжелым течением болезни, сообщил радиостанции «Говорит Москва» главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного депздрава Андрей Тяжельников.

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По его словам, для гриппа более характерна резкая симптоматика: температура от 39 градусов и выше, ломота в теле, мышечная и головная боли. Эти признаки болезни быстро появляются и долго проходят. Само заболевание протекает тяжелее.

«Для профилактики гриппа следует полноценно питаться, есть овощи и фрукты, а также мед и бруснику. А самое эффективное средство – сделать прививку от инфекции, тогда течение болезни будет переноситься легче», – добавил Тяжельников.