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1 час назад

Как отличить грипп от простуды

Мир24

Грипп отличается от простуды резким поднятием температуры и тяжелым течением болезни, сообщил радиостанции «Говорит Москва» главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного депздрава Андрей Тяжельников.

Как отличить грипп от простуды
Фото: Мир24Мир24

По его словам, для гриппа более характерна резкая симптоматика: температура от 39 градусов и выше, ломота в теле, мышечная и головная боли. Эти признаки болезни быстро появляются и долго проходят. Само заболевание протекает тяжелее.

«Для профилактики гриппа следует полноценно питаться, есть овощи и фрукты, а также мед и бруснику. А самое эффективное средство – сделать прививку от инфекции, тогда течение болезни будет переноситься легче», – добавил Тяжельников.

Врач подчеркнул, что для простуды характерно постепенное ухудшение самочувствия. Она поражает простуда только горло и нос. Как правило, многие заболевшие при простуде продолжают вести обычный образ жизни, в том числе ходить на работу.

Болезни и лекарства,Андрей Тяжельников,
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