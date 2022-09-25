Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+23° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
1 час назад

Дерматологи выяснили, почему кожа на разных частях тела подвержена разным заболеваниям

Газета.Ru

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе выяснили, что расположение и тип кожи определяют риск таких заболеваний, как псориаз и атопический дерматит. Работа опубликована в журнале JCI Insight.

Почему кожа на разных частях тела подвержена разным заболеваниям
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кожа не имеет однородного состава по всему телу. Ученые выяснили, что конкретные характеристики кожи зависят от множества факторов, включая типы клеток и экспрессируемые ими гены. Различия в составе липидов и белков кожи на разных участках тела также могут объяснить, почему разные кожные заболевания развиваются на разных участках тела.

Ученые подтвердили это: липидов, прилипших к кусочку пластыря, было достаточно, чтобы диагностировать у пациента конкретное кожное заболевание. Ранее было известно, что клетки эпидермиса могут секретировать вещества, которые как усиливают, так и уменьшают воспаление.

Исследователи обнаружили, что в самом нижнем слое эпидермиса выделяются в основном противовоспалительные молекулы. Это делается для того, чтобы привлечь иммунные клетки. Активируются они только при повреждении кожи. Клетки внешнего слоя, напротив, выделяют провоспалительные молекулы, в частности IL-36. Это вещество вовлечено в развитие псориаза.

Команда обнаружила, что количество IL-36 в коже регулируется другой молекулой, называемой PCSK9, а люди с вариациями гена PCSK9 предрасположены к развитию псориаза. Работа поможет быстрее диагностировать и эффективнее лечить кожные заболевания.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители