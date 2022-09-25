Почему кожа на разных частях тела подвержена разным заболеваниям

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе выяснили, что расположение и тип кожи определяют риск таких заболеваний, как псориаз и атопический дерматит. Работа опубликована в журнале JCI Insight.

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Кожа не имеет однородного состава по всему телу. Ученые выяснили, что конкретные характеристики кожи зависят от множества факторов, включая типы клеток и экспрессируемые ими гены. Различия в составе липидов и белков кожи на разных участках тела также могут объяснить, почему разные кожные заболевания развиваются на разных участках тела.

Ученые подтвердили это: липидов, прилипших к кусочку пластыря, было достаточно, чтобы диагностировать у пациента конкретное кожное заболевание. Ранее было известно, что клетки эпидермиса могут секретировать вещества, которые как усиливают, так и уменьшают воспаление.

Исследователи обнаружили, что в самом нижнем слое эпидермиса выделяются в основном противовоспалительные молекулы. Это делается для того, чтобы привлечь иммунные клетки. Активируются они только при повреждении кожи. Клетки внешнего слоя, напротив, выделяют провоспалительные молекулы, в частности IL-36. Это вещество вовлечено в развитие псориаза.