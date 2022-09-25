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1 час назад

Терапевт предупредил об опасностях легкого гриппа

Мослента

Об опасностях легкого гриппа «Мосленте» рассказала врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт «СМ-Клиники» Шота Каландия.

Терапевт предупредил об опасностях легкого гриппа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Основная опасность такого состояния состоит в том, что у взрослых после перенесенного на ногах легкого гриппа могут возникнуть серьезные осложнения, вплоть до гриппозной пневмонии», — заявил врач.

Специалист объяснил, что при легкой форме гриппа проявляются следующие симптомы: сухой кашель, повышение температура тела до 37-37,5 градусов, першение или боль в горле, снижение аппетита, нарушение сна, общее недомогание. Нередко при этом человек отказывается от постельного режима и продолжает вести активную жизнь.

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