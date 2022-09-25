Терапевт предупредил об опасностях легкого гриппа

«Основная опасность такого состояния состоит в том, что у взрослых после перенесенного на ногах легкого гриппа могут возникнуть серьезные осложнения, вплоть до гриппозной пневмонии», — заявил врач.

Специалист объяснил, что при легкой форме гриппа проявляются следующие симптомы: сухой кашель, повышение температура тела до 37-37,5 градусов, першение или боль в горле, снижение аппетита, нарушение сна, общее недомогание. Нередко при этом человек отказывается от постельного режима и продолжает вести активную жизнь.