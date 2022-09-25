Этот яркий признак указывает на рак кишечника

В Великобритании рак кишечника - один из самых распространённых видов онкологических заболеваний. Причём узнать о нём можно по особенностям работы кишечника, отмечает врач Слоан из Медицинского центра Слоан в Шеффилде.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Многие признаки рака кишечника могут быть заметны при походах в туалет в течение дня. По словам доктора Слоана, один из симптомов этой болезни - постоянное и необъяснимое изменение работы кишечника. В идеале кишечник должен регулярно опорожняться, причём чаще всего случается это раз в день.

У каждого человека кишечник может работать в своём «ритме», и если он нарушается, то это тревожный знак. В целом стул должен быть мягким, объёмным и легко отходящим.