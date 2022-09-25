Врач рассказал о признаках лимфедемы

Заболевание возникает в связи с нарушением функций лимфатических сосудов.
О симптомах лимфедемы (слоновости) рассказал специалист НИИ клинической и экспериментальной лимфологии Вадим Нимаев. По словам ученого, эта болезнь характеризуется отёком одной конечности - ноги или руки, связанным со скапливанием в межклеточном пространстве богатой белком жидкости
Заболевание возникает в связи с нарушением функций лимфатических сосудов. Если лимфедему не лечить, то она может вызывать, наряду с косметическими изменениями, еще и серьёзный физический дискомфорт, связанный со значительным увеличением объёма пораженной конечности, объяснил Нимаев.
Толчком для развития лимфедемы может стать вступление в подростковый возраст, беременность. Заболевание может возникнуть после укуса насекомого или полученной травмы. Полностью излечить лимфедему невозможно. Однако можно сдерживать её развитие.