Таблетку кручу, похудеть хочу

20 сентября в Научно–исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи провели очередное исследование новой вакцины, которая, по мнению некоторых ученых, позволит избавиться от ожирения. «Вечерняя Москва» выяснила, так ли это и возможно ли действительно похудеть с помощью волшебных пилюль.

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Рано радовались

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Научно-исследовательский институт им. Н. Ф. Гамалеи работает над таблеткой, которая, по многим источникам, поможет справиться с ожирением. Однако в самом медицинском центре такую информацию опровергли.

По словам заместителя директора по научной работе Центра Гамалеи, доктора биологических наук, профессора Александра Пронина, таблетка лишь поможет снизить уровень триглицеридов, то есть жиров, и холестерина в организме. Тестировать препарат начнут в 2023 году.

Есть, но не волшебные

Создать таблетку, которая поможет побороть ожирение, вполне реально, считает врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. По ее словам, такие уже существуют:

— Есть препараты, которые блокируют центр аппетита, ускоряют сжигание жиров и липидов. Но работают они только при физической нагрузке.

По данным агрегатора онлайн-аптек, цены на таблетки для сжигания жиров, липидов и блокаторы аппетита начинаются от 350 рублей. Однако без консультации с врачом такие препараты лучше не принимать.

— Еще есть таблетки, которые улучшают сцепление инсулина, облегчают проникновение глюкозы в клетку, и та быстрее сигнализирует мозгу, что энергия от еды получена и больше есть не нужно, — добавила диетолог.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, число людей с лишним весом выросло втрое за 40 лет.

— Ожирение может привести к развитию разных хронических болезней, влияет на продолжительность жизни, — говорит Елена Соломатина.

Лечить причину

Врач подчеркнула, что важно лечить причину, а не последствия, и, в частности, правильно питаться.

— При психологических проблемах, например при депрессии, люди склонны к перееданию. Так они получают недостающий серотонин. И когда человек лечит психологические проблемы, он борется и с перееданием, — объяснила диетолог. — Кстати, привычка искусственно вызывать радость сладкой или калорийной едой заложена у нас на генетическом уровне. Ведь именно такая пища помогала предкам выживать. Нашел еду — значит, проживешь еще пару дней счастливо.

Врач-диетолог Елена Соломатина считает, что никакие таблетки не помогут побороть ожирение, если не будет комплексной работы по снижению веса.

— Надежда на волшебную таблетку может расслабить человека, — сказала Соломатина. — Хирургических операций люди боятся. А вот проглотить таблетку кажется намного проще. Поэтому человек будет думать: ничего страшного, сейчас поем все вкусное и калорийное, а потом таблетку выпью, и все пройдет. Это не так. Нужно менять отношение к еде, а не заниматься чревоугодием. И обратиться к диетологу, если есть проблемы с весом.

ЦИФРА

62 процента населения России имеют избыточную массу тела.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Пронин, заместитель директора по научной работе Центра Гамалеи: