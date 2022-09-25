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1 час назад

Офтальмологи выяснили, что ухудшение зрения может быть первым признаком преддиабета

Газета.Ruиещё 2

Исследователи из Маастрихтского университета выяснили, что ухудшение зрения при диабете 2-го типа может начаться еще на стадии преддиабета. Результаты были представлены на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета в Стокгольме.

Ухудшение зрения может быть первым признаком преддиабета
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ученые набрали в исследование почти 3500 человек — 21% с диабетом 2-го типа, 15% с преддиабетом и 64% без каких-либо заболеваний. Степень повреждения нервов роговицы росла вместе со степенью нарушения метаболизма глюкозы: у людей с преддиабетом повреждение нервных волокон было на 8% выше, чем здоровых людей, а у людей с диабетом — еще на 8% выше, чем у людей с преддиабетом и на 14% выше, чем у здоровых.

Чем дольше человек жил с диабетом и чем выше были уровни гликированного гемоглобина и сахара в крови через два часа после еды — тем выраженнее была невропатия. Так как повреждение нерва в роговице относительно легко обнаружить, оно может использоваться для скрининга преддиабета и диабета, если выводы ученых подтвердятся.

Потребуются дополнительные исследования, чтобы доказать, что более высокий уровень глюкозы является причиной повреждения нервов и может ли ранний контроль уровня сахара в крови отсрочить или предотвратить его.

Болезни и лекарства,
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