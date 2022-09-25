Названо лекарство, которое должно быть всегда под рукой

Существует перечень лекарственных препаратов, которые в обязательном порядке должны быть в домашней аптечке, сообщает «Прайм» со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Шота Каландия.

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В России выделят еще 3 млрд рублей на бесплатные лекарства для льготников По ее словам, первоочередные лекарства — жаропонижающие и обезболивающие, такие, как «Парацетамол» и «Ибупрофен».

При проблемах с желудочно-кишечным трактом рекомендуется иметь сорбенты (смектит диоктаэдрический, полиметилсилоксана полигидрат, кремния диоксид коллоидный) и антациды (алюминия фосфат, алгедрат+ магния гидроксид).

Также под рукой всегда должны быть антигистаминные препараты, которые не вызывают сонливость, средства для обработки ран, например, перекись водорода, хлоргексидин, антибактериальные мази.