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1 час назад

Венозное расширение вен: почему происходит и как предотвратить

Даша Краснова
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Варикозная болезнь – очень распространенное явление. По статистике, в России разные формы варикоза встречаются у 30 миллионов человек. Женщины сталкиваются с заболеванием чаще, чем мужчины. "Рамблер" выяснил у врача-кардиологаДениса Прокофьева, как предотвратить варикоз

Венозное расширение вен: почему происходит и как предотвратить
Фото: unsplashunsplash

Варикозное расширение вен – заболевание, которое обусловлено капанной недостаточностью самих вен. При варикозном расширении стенки сосудов теряют свою эластичность и истончаются. Сами вены становятся извилистыми, под кожей появляются узловатые выпячивания.

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"В венах расположены клапаны, которые регулируют ток крови в определенном направлении. Как только эти клапаны становятся несостоятельными, наступает варикозное расширение вен нижних конечностей. У варикоза есть 4 стадии: если не лечить, оно будет усугубляться и приведет к хронической венозной недостаточности. Основной риск заболевания заключается в том, что может привести к развитию несостоятельности вен, формированию тромбоза глубоких вен нижних конечностей, эмболии, это смертельно опасные заболевания".
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

По словам врача, основная профилактика заключается в ранней диагностике посредством проведения УЗДГ вен и артерий нижних конечностей, анализа крови и в своевременном лечении. Важно также следить за первыми признаками: появлением сосудистых звездочек, болях в ногах, отеках нижних конечностей. Первую группу риск составляют люди, чья работа связана с постоянным нахождением на ногах: это продавцы, учителя.

Также для профилактики важно носить правильную обувь. Красивый высокий каблук часто становится причиной варикозного расширения вен нижних конечностей. Надо помнить, что главная помпа для ног – икроножные мышцы, поэтому их перенапряжения лучше избегать. Использовать компрессионный трикотаж можно только по рекомендации врача.

Отдельная большая группа риска – женщины во время беременности, потому что усиливается кровоток в органах малого таза, здесь необходимо обязательно уделить внимание своевременной диагностике.

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