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9 минут назад

5 признаков, что в вашем сердце есть бляшки

Ferra.ru

Ишемическая болезнь сердца является наиболее распространённым сердечно-сосудистым заболеванием. В подавляющем большинстве случаев она является результатом образования бляшек в артериях. Издание Eat this, not that! рассказало, как понять, что у вас могут быть такие бляшки.

5 признаков, что в вашем сердце есть бляшки
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Эксперты напомнили, что процесс накопления бляшек в стенках артерий называется атеросклерозом. К счастью, после развития атеросклероза изменение образа жизни может замедлить его прогрессирование, а в некоторых случаях даже обратить его вспять. Отказ от курения является наиболее важным фактором. Также важны снижение массы тела и повышение физической активности.

А вот и признаки того, что бляшки уже могут накапливаться в артериях:
  • Повышенный уровень холестерина
  • Вы курите
  • Метаболический синдром
  • Боль в груди
  • Собственно, диагностированный атеросклероз

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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