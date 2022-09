5 признаков, что в вашем сердце есть бляшки

Ишемическая болезнь сердца является наиболее распространённым сердечно-сосудистым заболеванием. В подавляющем большинстве случаев она является результатом образования бляшек в артериях. Издание Eat this, not that! рассказало, как понять, что у вас могут быть такие бляшки.