5 признаков, что в вашем сердце есть бляшки

Ишемическая болезнь сердца является наиболее распространённым сердечно-сосудистым заболеванием. В подавляющем большинстве случаев она является результатом образования бляшек в артериях. Издание Eat this, not that! рассказало, как понять, что у вас могут быть такие бляшки.

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Эксперты напомнили, что процесс накопления бляшек в стенках артерий называется атеросклерозом. К счастью, после развития атеросклероза изменение образа жизни может замедлить его прогрессирование, а в некоторых случаях даже обратить его вспять. Отказ от курения является наиболее важным фактором. Также важны снижение массы тела и повышение физической активности.

Повышенный уровень холестерина

Вы курите

Метаболический синдром

Боль в груди

Собственно, диагностированный атеросклероз А вот и признаки того, что бляшки уже могут накапливаться в артериях: