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58 минут назад

Диетолог Лиза Янг: любовь к сладкой и солёной пище негативно влияет на сердце

Моя Москва.онлайниещё 1

Врач-диетолог Лиза Янг в рамках интервью изданию «Eat This, Not That» рассказала о том, что отказ от излишне солёной и сладкой пищи поможет избежать проблем в работе сердечно-сосудистой системы.

Любовь к сладкой и соленой пище негативно влияет на сердце
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Перекусы продуктами с высоким содержанием добавленного сахара и очень низким содержанием клетчатки или белка могут вызвать скачки уровня сахара в крови, это приведёт к развитию гипергликемии, которая является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний». — Лиза Янг, врач-диетолог.

По словам специалиста, конфеты, сладкая выпечка и газированные напитки содержат большое количество добавленного сахара. Регулярное употребление подобных продуктов грозит не только набором лишних килограммов, но и проблемами с сосудами и кровообращением.

Не стоит забывать и о соли. Она задерживает жидкость в организме, даёт большую нагрузку на печень, почки и сердечно-сосудистую систему, а также провоцирует появление отёков.

Болезни и лекарства,Лиза Янг,
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