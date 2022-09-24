Любовь к сладкой и соленой пище негативно влияет на сердце

Врач-диетолог Лиза Янг в рамках интервью изданию «Eat This, Not That» рассказала о том, что отказ от излишне солёной и сладкой пищи поможет избежать проблем в работе сердечно-сосудистой системы.

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Перекусы продуктами с высоким содержанием добавленного сахара и очень низким содержанием клетчатки или белка могут вызвать скачки уровня сахара в крови, это приведёт к развитию гипергликемии, которая является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний». — Лиза Янг, врач-диетолог.

По словам специалиста, конфеты, сладкая выпечка и газированные напитки содержат большое количество добавленного сахара. Регулярное употребление подобных продуктов грозит не только набором лишних килограммов, но и проблемами с сосудами и кровообращением.